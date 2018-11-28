Россияне предпочли священную бирму другим породам кошек

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-28T12:30:58+03:00

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В 2018 году самой популярной породой кошек среди россиян стала священная бирма. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Ассамблею профессиональных клубов любителей кошек (РСА).

«Самая популярная, конечно, — священная бирма, несмотря на ее высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу, останется с ней навсегда», — заявили в организации.

Вторую позицию заняли представители породы мейн-кун, а третью строчку поделили скоттиш-фолды и канадские сфинксы.

В РСА заметили, что популярность той или иной породы напрямую связано с тем, насколько тщательно заводчики рекламируют своих питомцев.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что самой популярной породой собак среди россиян стал шпиц. В тройку лидеров также вошли йоркширские терьеры и чихуахуа.