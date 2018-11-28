2018-11-28T12:41:07+03:00
Наука

В Египте нашли восемь загадочных мумий в двойных саркофагах

Захоронения расположены рядом с пирамидой Аменемхета II возле Каира
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Египте нашли восемь гробницВ Египте нашли восемь гробницФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Египте в окрестностях Каира археологи обнаружили несколько неразграбленных гробниц. В них были расположены восемь мумий в сдвоенных саркофагах. Все они хорошо сохранились.

В египетском министерстве по делам древностей рассказали, что находка сделана в районе Дахшур. Эта археологическая миссия работает в районе пирамиды Аменемхета II (Белой пирамиды) с августа 2018 года.

Сообщается, что за несколько месяцев исследований специалистам удалось обнаружить несколько известняковых саркофагов. Примечательно, что все они были двойными и имели внутри еще по одному саркофагу — деревянному. Внутренние изделия сохранились в отличном состоянии. Яркие краски, которыми были расписаны деревянные саркофаги, не выцвели и не смылись, пишет сайт телеканала «Звезда».

Коме принадлежат найденные мумии пока не известно. Все находки были направлены на экспертизу и теперь специалистам предстоит установить личности захороненных египтян и их примерный возраст, передает телеканал «360».

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