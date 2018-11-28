2018-11-28T15:02:35+03:00
Политика

Медведев поручил не затягивать со строительством ледоколов

Премьер-министр отметил, что они необходимы для освоения Арктики
Алена Басавина
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Медведев призвал не затягивать сроки строительства ледоколовМедведев призвал не затягивать сроки строительства ледоколовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал не затягивать сроки строительства ледоколов для прокладки Северного морского пути. Об этом он заявил в Санкт-Петербурге во время совещания на Балтийском заводе.

По словам премьер-министра, развитие Северного морского пути и увеличение на нем грузооборота — это один из приоритетов освоения Арктики, обозначенных в майском указе президента.

«Строительство новых ледоколов - действительно ключевое условие для достижения этой цели. Очевидно, что здесь недопустимо затягивание сроков и другие проблемы», - сказал Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что недавно обсуждал этот вопрос с президентом России. Позицию по развитию Севморпути российские лидер поддержал.

Известно, что на данный момент все атомные ледоколы могут работать круглый год только на западе Арктики — в Баренцевом и Карском морях. В восточной части их использование возможно только в осенне-летний период.

Отметим, что премьер-министр также обсудил инцидент с пожаром на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин». Он поручил выяснить виновных в нарушении техники безопасности.

«Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить», - обратился Медведев к главе Минпромторга Денису Мантурову и руководству верфи.

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