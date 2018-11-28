Медведев поручил не затягивать со строительством ледоколов
Глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал не затягивать сроки строительства ледоколов для прокладки Северного морского пути. Об этом он заявил в Санкт-Петербурге во время совещания на Балтийском заводе.
По словам премьер-министра, развитие Северного морского пути и увеличение на нем грузооборота — это один из приоритетов освоения Арктики, обозначенных в майском указе президента.
«Строительство новых ледоколов - действительно ключевое условие для достижения этой цели. Очевидно, что здесь недопустимо затягивание сроков и другие проблемы», - сказал Дмитрий Медведев.
Он пояснил, что недавно обсуждал этот вопрос с президентом России. Позицию по развитию Севморпути российские лидер поддержал.
Известно, что на данный момент все атомные ледоколы могут работать круглый год только на западе Арктики — в Баренцевом и Карском морях. В восточной части их использование возможно только в осенне-летний период.
Отметим, что премьер-министр также обсудил инцидент с пожаром на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин». Он поручил выяснить виновных в нарушении техники безопасности.
«Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить», - обратился Медведев к главе Минпромторга Денису Мантурову и руководству верфи.