2018-11-28T15:21:36+03:00
Политика

Путин заявил, что санация банков проводится в рамках укрепления системы

Такие меры позволяют делать финансовые учреждения более надежными и стабильными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин на ежегодном инвестиционном форумеПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодном инвестиционном форумеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что принимаемые Центробанком меры по очистке банковского сектора и "оздоровлению" финансовых учреждений направлены на удовлетворение интересов вкладчиков. Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления на X Инвестиционном форуме "Россия зовет".

Он напомнил, что на протяжении последних нескольких лет регулятор последовательно занимается укреплением банковской системы страны.

"Иногда это болезненно и затрагивает интересы людей, но в конечном итоге делается именно в интересах граждан Российской Федерации. С тем, чтобы банковская система, финансовые учреждения, где люди хранят свои сбережения, была надежной и стабильной", - цитирует ТАСС Путина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, почему же Центральный банк России спасает финансовые учреждения, каким именно банкам оказывается помощь, и что бы произошло, если бы государство не пришло на помощь.

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