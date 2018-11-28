Путин заявил, что санация банков проводится в рамках укрепления системы
Президент России Владимир Путин заявил, что принимаемые Центробанком меры по очистке банковского сектора и "оздоровлению" финансовых учреждений направлены на удовлетворение интересов вкладчиков. Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления на X Инвестиционном форуме "Россия зовет".
Он напомнил, что на протяжении последних нескольких лет регулятор последовательно занимается укреплением банковской системы страны.
"Иногда это болезненно и затрагивает интересы людей, но в конечном итоге делается именно в интересах граждан Российской Федерации. С тем, чтобы банковская система, финансовые учреждения, где люди хранят свои сбережения, была надежной и стабильной", - цитирует ТАСС Путина.
Ранее сайт kp.ru писал о том, почему же Центральный банк России спасает финансовые учреждения, каким именно банкам оказывается помощь, и что бы произошло, если бы государство не пришло на помощь.