Ученые: игра в футбол опасна для работы детского мозга
Занятия американским футболом крайне опасны для здоровья детей. У такому выводу пришли ученые, проведя исследования работы головного мозга юных спортсменов.
«Наше исследование демонстрирует, что один сезон, проведённый в контактном спорте, может повлиять на обрезку нейронных связей у юных футболистов. Обрезка — неотъемлемая часть развития мозга», — цитирует слова одного из исследователей сайт «Свободная пресса».
Чтобы установить возможное воздействие этого вида спорта на здоровье детей специалисты пригласили к участию в исследовании начинающих спортсменов, которые ранее не получали сотрясений головного мозга и не имели других травм головы. Шлемы всех этих игроков в американский футбол оснастили системой телеметрии головы.
В результате, после окончания футбольного сезона выяснилось, что у игроков, которые неоднократно получали удары по голове, упала эффективность обрезки нейронных связей. А это в итоге повлияло на скорость работы мозга, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Исследователи отметили, что сократить риск от игры можно, однако для этого необходимо изменить некоторые правила и сократить игровое время.