2018-11-28T15:22:36+03:00
Наука

Ученые: игра в футбол опасна для работы детского мозга

Удары мячом по голове могут нарушить работу нейронных связей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые назвали футбол опасным для здоровья видом спортаУченые назвали футбол опасным для здоровья видом спортаФото: Алексей ФОКИН
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Занятия американским футболом крайне опасны для здоровья детей. У такому выводу пришли ученые, проведя исследования работы головного мозга юных спортсменов.

«Наше исследование демонстрирует, что один сезон, проведённый в контактном спорте, может повлиять на обрезку нейронных связей у юных футболистов. Обрезка — неотъемлемая часть развития мозга», — цитирует слова одного из исследователей сайт «Свободная пресса».

Чтобы установить возможное воздействие этого вида спорта на здоровье детей специалисты пригласили к участию в исследовании начинающих спортсменов, которые ранее не получали сотрясений головного мозга и не имели других травм головы. Шлемы всех этих игроков в американский футбол оснастили системой телеметрии головы.

В результате, после окончания футбольного сезона выяснилось, что у игроков, которые неоднократно получали удары по голове, упала эффективность обрезки нейронных связей. А это в итоге повлияло на скорость работы мозга, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Исследователи отметили, что сократить риск от игры можно, однако для этого необходимо изменить некоторые правила и сократить игровое время.

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