2018-11-28T15:27:09+03:00
Общество

Роспотребнадзор напомнил, что делать при задержке рейса

Ведомство опубликовало рекомендации для пассажиров авиатранспорта
Алена Басавина
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Роспотребнадзор рассказал права пассажиров при задержке рейсовРоспотребнадзор рассказал права пассажиров при задержке рейсовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила о правах пассажиров при задержке рейсов. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Согласно общим правилам, за задержку отправления или прибытия транспортного средства перевозчик обязан выплатить пассажиру штраф, если не докажет форс-мажорные обстоятельства.

Все регулярные и чартерные рейсы должны выполняться в соответствии с утвержденным расписанием. Обо всех изменения в графике перевозчику необходимо своевременно информировать пассажиров.

Данные о задержке или отмене рейса, а также причинах в аэропорту должны транслировать в визуальной и/или акустической форме.

При отсутствии возможности вовремя выполнить рейс авиакомпании обязаны предоставить следующие услуги:

доступ в комнату матери и ребенка;

два телефонных звонка или сообщения по электронной почте;

прохладительные напитки, горячее питание при ожидании более четырех часов и далее каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью;

номер в гостинице при задержке больше восьми часов днем и шести часов ночью;

хранение багажа.

Все услуги предоставляются без взимания дополнительной платы.

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