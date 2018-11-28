2018-11-28T16:57:10+03:00
Экономика

АФК «Система» планирует продать «Детский мир» до конца года

Акции финансовой корпорации выросли на фоне сообщений о реализации доли в ритейлере
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments1
АФК "Система" продаст "Детский мир"АФК "Система" продаст "Детский мир"Фото: Из архива KP.RU
Изменить размер текста:

В ходе торгов Московской биржи акции АФК «Система» и «Детского мира» выросли на 4%-3,4%. Причиной этого стали сообщения о продаже доли в ритейлере.

Известно, что стоимость акций АФК и «Детского мира» составила 8,08 рублей и 92,92 рубля соответственно. По состоянию на 13:00 «Детский мир» стоил 92,02 рубля за бумагу, а «Детский мир» - 8,06 рублей.

Напомним, что ранее основной акционер компании АФК «Система» Владимир Евтушенков в кулуарах форума «Россия зовет!» объявил о продаже доли «Детского мира». Как сообщает ТАСС, договоренность может быть достигнута в конце 2018 года или начале 2019 года.

Отметим, что основным владельцем «Детского мира» является АФК «Система» (52,1%). Также доля в 14,03% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду.

«Детский мир» - это российская сеть магазинов, реализующая товары для детей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таиланде задержали гражданина России
Путин потребовал строго контролировать расходы на нацпроекты
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудят на G20 убийство Хашкаджи
Ушаков: Путин и Меркель обсудят ситуацию в Сирии
РПЦ предлагает западноевропейским общинам перейти обратно под свою юрисдикцию
Путин заявил, что роста экономики недостаточно для улучшения уровня жизни
Ученые назвали виды спорта, продлевающие жизнь
Сирийская армия предупредила вылазку боевиков в Идлибе
Италия отказалась подписывать соглашение ООН по миграции в Марокко
Россияне больше всех вкладывают в экономику Кипра ради гражданства
Британский суд отказался выдать Турции одного из «фетуллахистов»
Мединский: России нужно снимать больше блокбастеров
Мексиканский президент вручил зятю Трампа государственный орден
30 мирных граждан погибли в результате авиаудара по силам движения «Талибан»* в Афганистане
Лавров встретился с главой МИД Швейцарии в Женеве
Кабмин ФРГ не изменит своей позиции по «Северному потоку - 2»
Общественники назвали самые «пьющие» страны Европы
В Белоруссии казнили двух фигурантов дела о «черных риелторах»
Испытания истребителя МиГ-35 завершат в 2019 году
Акула чуть не откусила дайверу голову, но в последний момент передумала
В США мать погибшего ребенка потребовал $60 млн в качестве компенсации
Токио заявило о желании ускорить диалог по мирному договору с Москвой
Владельца ФК "Сампдория" заподозрили в отмывании денежных средств
В России появится специальное мобильное приложение, фиксирующее ДТП