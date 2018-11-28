АФК «Система» планирует продать «Детский мир» до конца года

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-28T16:57:10+03:00

Акции финансовой корпорации выросли на фоне сообщений о реализации доли в ритейлере

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В ходе торгов Московской биржи акции АФК «Система» и «Детского мира» выросли на 4%-3,4%. Причиной этого стали сообщения о продаже доли в ритейлере.

Известно, что стоимость акций АФК и «Детского мира» составила 8,08 рублей и 92,92 рубля соответственно. По состоянию на 13:00 «Детский мир» стоил 92,02 рубля за бумагу, а «Детский мир» - 8,06 рублей.

Напомним, что ранее основной акционер компании АФК «Система» Владимир Евтушенков в кулуарах форума «Россия зовет!» объявил о продаже доли «Детского мира». Как сообщает ТАСС, договоренность может быть достигнута в конце 2018 года или начале 2019 года.

Отметим, что основным владельцем «Детского мира» является АФК «Система» (52,1%). Также доля в 14,03% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду.

«Детский мир» - это российская сеть магазинов, реализующая товары для детей.