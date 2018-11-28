Ученые назвали виды спорта, продлевающие жизнь

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-28T17:34:37+03:00

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Далеко не каждый вид спорта положительно влияет на здоровье. Продолжительность жизни увеличивают лишь те физические нагрузки, которые связаны с повышением выносливости организма. К таким выводам пришли европейские ученые по итогу эксперимента.

В исследовании специалистов приняли участие добровольцы в возрасте от 30 до 60 лет. Все они до начала эксперимента никогда не занимались спортом. На протяжении полугода три группы испытуемых без глобальных изменений образа жизни добавили в привычный режим небольшую физическую активность.

Первая группа регулярно выполняла упражнения с аэробными нагрузками. Вторая - занималась высокоинтенсивными интервальными тренировками, а третья — делала упражнения на тренажерах. Занятия у всех продолжались по 45 минут и повторялись три раза в неделю, пишет сайт телеканала «Звезда».

В результате, ученые установили, что все тренировки увеличили количество кислорода, который поглощался организмом, однако изменения клеточной активности были зафиксированы только у первых двух групп. У них в крови в два раза повысилась активности теломеразы — фермента, который способствует регенерации клеток и продлению жизни человека, пишет сайт argumenti.ru.