Погода в Москве на 29 ноября 2018 года: столбики термометров опустятся до -7

29 Нояб. 07:07 2018-11-29T07:07:34+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 29 ноября 2018 года

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Стало известно, что погода в Москве на 29 ноября 2018 года будет немного облачной. Местами по городу возможна гололедица, а вот снега в этот раз не ожидается.

Между тем, температура воздуха днем составит -7..-5 градусов. В ночные часы этот показатель опустится до -13..-11. Что касается ветра, то его потоки западного и северо-западного направления разовьют скорость 3-8 метров в секунду.

На сайте Гидрометцентра России также сообщается, что атмосферное давление будет держаться в районе 766 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этот четверг будет сухим и практически безветренным. Выпадение большого количества снега обещают только ближе к середине декабря. Примерно в 9-10 числах месяца в столицу придет настоящая зима.