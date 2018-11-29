Погода в Москве на 29 ноября 2018 года: столбики термометров опустятся до -7
Стало известно, что погода в Москве на 29 ноября 2018 года будет немного облачной. Местами по городу возможна гололедица, а вот снега в этот раз не ожидается.
Между тем, температура воздуха днем составит -7..-5 градусов. В ночные часы этот показатель опустится до -13..-11. Что касается ветра, то его потоки западного и северо-западного направления разовьют скорость 3-8 метров в секунду.
На сайте Гидрометцентра России также сообщается, что атмосферное давление будет держаться в районе 766 миллиметров ртутного столба.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что этот четверг будет сухим и практически безветренным. Выпадение большого количества снега обещают только ближе к середине декабря. Примерно в 9-10 числах месяца в столицу придет настоящая зима.
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