Добравшиеся до Мексики мигранты планируют объявить голодовку
Группа участников так называемого "каравана мигрантов", добравшаяся до Мексики и расположившаяся у границы с США, рассматривает возможность объявления голодовки. Таким образом беженцы планируют повлиять американское правительство и ускорить процесс предоставления им убежища.
Решение по данному вопросу бедет принято лидерами мигрантов уже в ближайшие дни. Между тем, Соединенные Штаты все еще отказываются пускать "караван" на свою территорию.
Сейчас в районе Тихуаны уже расположились свыше 6 тысяч выходцев из стран Центральной Америки, в частности, из Гондураса. На минувших выходных отдельная группа попыталась прорваться через границу силой, но американские пограничники применили против них слезоточивый газ и резиновые пули, передает портал Universal,
Ранее сайт kp.ru публиковал путевые заметки из "каравана мигрантов", написанные знаменитым фотографом Спенсером Платтом.