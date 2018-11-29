2018-11-29T09:03:55+03:00
В мире

Добравшиеся до Мексики мигранты планируют объявить голодовку

Таким образом беженцы хотят ускорить процесс предоставления им убежища в США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ради убежища в США мигранты объявят голодовкуРади убежища в США мигранты объявят голодовкуФото: REUTERS
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Группа участников так называемого "каравана мигрантов", добравшаяся до Мексики и расположившаяся у границы с США, рассматривает возможность объявления голодовки. Таким образом беженцы планируют повлиять американское правительство и ускорить процесс предоставления им убежища.

Решение по данному вопросу бедет принято лидерами мигрантов уже в ближайшие дни. Между тем, Соединенные Штаты все еще отказываются пускать "караван" на свою территорию.

Сейчас в районе Тихуаны уже расположились свыше 6 тысяч выходцев из стран Центральной Америки, в частности, из Гондураса. На минувших выходных отдельная группа попыталась прорваться через границу силой, но американские пограничники применили против них слезоточивый газ и резиновые пули, передает портал Universal,

Ранее сайт kp.ru публиковал путевые заметки из "каравана мигрантов", написанные знаменитым фотографом Спенсером Платтом.

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