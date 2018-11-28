Как выглядит караван мигрантов из Гондураса в США изнутри

Прогремевший на весь мир «караван мигрантов» из Гондураса наконец-то добрался до границы с США. Вот только пока что беженцы по-прежнему находятся с другой стороны забора – то ли им не удается прорваться через выставленные по приказу американского президента Дональда Трампа кордоны, то ли они погрязли в беззаботной жизни приграничного мексиканского городка Тихуана, известного своими легкими нравами. Выяснить, как на самом деле устроена жизнь обычного участника каравана решил знаменитый американский фотограф Спенсер Платт. «Комсомолка» прочитала его историю, изложенную на страницах журнала Newsweek.

«Никто не знает, что впереди»

- Я прибыл в Ихтепек – небольшой город сельского типа в мексиканском штате Оахака – поздно вечером, вдобавок у меня не был забронирован отель. Лишь немного разговаривая по-испански, я не знал, чего мне ждать, когда сошел с трапа самолета. Я быстро нашел таксиста, который был уверен, что сможет отвезти меня в ближайший отель. Несколько часов спустя я уже шел вместе с тысячами других людей, которые тоже не знали, что им предстоит.

Хотя мигранты и прошли тысячи километров, чтобы достичь мексиканско-американской границы, выработанный бывшим генпрокурором США Джеффом Сешнсом официальный курс затрудняет процесс получения убежища. Вдобавок администрация Трампа стянула на границу военных, а сама тема каравана мигрантов вообще стала ключевой на прошедших выборах в Конгресс. Сегодня прозвучала угроза полностью закрыть границу, пока Мексика не депортирует соискателей убежища. «Делайте это с помощью самолета, автобуса, делайте это каким хотите способом, но они не придут в США», - написал Трамп в своем Твиттере.

Прогремевший на весь мир «караван мигрантов» из Гондураса наконец-то добрался до границы с СШАФото: REUTERS

«Цеплялись за грузовики»

Я был направлен в Мексику как штатный фотограф фотоагентства Getty Images, чтобы снять репортаж об опасном путешествии тысяч жителей Центральной Америки, которые сбежали из своих домов в середине октябре, спасаясь от безработицы, повсеместной преступности, в стремлении найти лучшую жизнь в США. Я хотел передать масштаб каравана, но также я старался показать страдание отдельно взятого человека.

На момент прибытия в городок Нильтепек утром, участники каравана уже шли пешком несколько часов. Изначально я попал в группу, которая то зацеплялась за попутные грузовики и таким образом ехала, то шла десятки километров к своей следующей цели. Мексиканские власти старались «пасти» мигрантов по заранее проложенному маршруту, который на деле часто оказывался непродуманным и сложным.

«Путешествие, невозможное для детей»

Если бы меня попросили прикинуть, сколько среди мигрантов было семей с детьми, я бы сказал, что где-то 25-30%. Мне, будучи отцом маленькой дочери, было тяжело видеть, как тяжело давалась эта одиссея за убежищем детям 3-6 лет. На моих фото можно увидеть мужчину, который в 4 утра несет своего сына уже около 2 миль в полной тишине. Но я так и не услышал от него каких-то жалоб. Отсутствие необходимого питания, сильная жара, жалкие санитарные условия – все это делает путешествие фактически невозможным для маленьких детей.

В минувшие выходные, когда мигранты достигли границы, американские пограничники распылили слезоточивый газФото: REUTERS

Были и представители старшего поколения. Я видел нескольких пожилых людей в креслах-каталках, которых везли их друзья и родственники. Мне кажется, это были титанические усилия, совершенный образец бескорыстной любви. Только представьте – проделать путешествие длинной в несколько тысяч километров в опасных условиях, зная при этом, что шансы на получение убежища на границе не так-то и велики.

Во время путешествия я был удивлен количеством надписей «США» на одежде мигрантов. Хотя мигранты и знакомы с теми возможностями, которые открываются в США, они мало что знают о реальной политике администрации Трампа. Многие из мигрантов были измождены и сломленные выпавшими на их долю трудностями, они часто c надеждой говорили о том, что их ждет на границе.

Сегодня прозвучала угроза полностью закрыть границу, пока Мексика не депортирует соискателей убежищаФото: REUTERS

Когда караван достиг Мехико, усталость от путешествия уже вовсю чувствовалась. Здесь мигранты набирались сил перед последним броском – к Тихуане. На стадионе мексиканское правительство организовало детские зоны, раздало еду, были доступны мобильные телефоны. Некоторые мигранты, которые пришли позже других, не смогли попасть на стадион и поставили палатки рядом, на огороженной властями территории.

ИТОГО: Полное отчаяние

В минувшие выходные, когда мигранты достигли границы, американские пограничники распылили слезоточивый газ. Отчаяние мигрантов, которых я лично видел, до конца не осознается людьми, которые наблюдают за их бедами из дома. Их поход за убежищем – длинный и трудный. То время, что я провел с ними, научило меня дорожить моим гражданством – статусом, который многие из нас считают, как нечто само собой разумеющееся.

Отсутствие необходимого питания, сильная жара, жалкие санитарные условия – все это делает путешествие фактически невозможным для маленьких детейФото: REUTERS

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