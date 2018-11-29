Землю или деньги смогут выбрать многодетные семьи на Вологодчине

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-29T10:36:12+03:00

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Программа «Земельный сертификат» позволит многодетным семьям вместо земельного участка на безвозмездной основе получить единовременную денежную выплату в размере 223 400 рублей. Деньги можно будет израсходовать на покупку жилья, оплату ипотечного кредита, покупку земельного участка на вторичном рынке, на оплату участия в долевом строительстве, оплату договора подряда на строительство жилого дома и другие цели, которые в конечном итоге приведут к улучшению жилищных условий семьи.

Теперь муниципалитеты области должны будут составить списки многодетных семей, желающих вступить в программу «Земельный сертификат», помочь им с оформлением документов. Как предполагают в Правительстве области благодаря работе нового закона очередь ожидания земельных участков многодетными семьями будет постоянно сокращаться.

По оценкам социологов, около 80 процентов многодетных семей сегодня готовы воспользоваться нормами нового закона.