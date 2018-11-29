2018-11-29T11:15:02+03:00
Экономика

Курс доллара и евро снизился из-за улучшения геополитического фона вокруг России

Доллара опустился до 66,88 рублей, евро - 76,11
Сакина НУРИЕВА
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Курс доллара и евро снизился из-за улучшения геополитического фона вокруг России.Курс доллара и евро снизился из-за улучшения геополитического фона вокруг России.Фото: REUTERS
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Курс доллара и евро показал понижение в четверг на Московской бирже в связи с улучшением геополитической обстановки вокруг России. Стоимость рубля растет к биовалютной корзине.

По итогам торгов первой минуты курс доллара составил 66,88 рублей, что на 7,25 копейки меньше по сравнению с предыдущим уровнем закрытия. Евро опустился до 76,11 рублей (-4,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась до 71,03 рубля, что на 6,13 копейки меньше по сравнению со средой.

Доллар оказался на 6,11 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро повысился на 59,09 копейки по сравнению в официальным курсом.

Эксперты предполагают, что рубль вырос благодаря улучшению геополитической ситуации вокруг России.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Франция и ФРГ выступили против ужесточения антироссийских санкций.

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