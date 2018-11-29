2018-11-29T12:55:26+03:00
Экономика

Выделенные на охрану Байкала миллиарды были потрачены неэффективно

Счетная палата указала на риски срыва реализации федеральной целевой программы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обстановка в районе озера не улучшилась и продолжает ухудшатьсяОбстановка в районе озера не улучшилась и продолжает ухудшатьсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Выделенные на охрану Байкала 8,4 млрд рублей были потрачено неэффективно и не дали необходимых результатов. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты. По их данным, ситуация в регионе только продолжила ухудшаться.

"Имеется риск недостижения целей ФЦП (федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории")", - сообщили в пресс-службе СП.

Отмечается, что из девяти показателей программы в 2015 году были достигнуты лишь шесть, в 2016 году - семь, а в 2017 - четыре. Такая ситуация складывается, в основном, потому, что сроки введения объектов в эксплуатацию не соблюдаются. За три года в срок было построено лишь пять сооружений из 17.

Также все еще остро стоит проблема с полигонами. По данным Росприроднадзора, на начало 2018 года обеспеченность ими Иркутской области и Бурятии очень низкая, а объекты переработки твердых коммунальных отходов вовсе отсутствуют.

Крайне сложно обстоит ситуация и с ликвидацией негативного воздействия мусора, образовавшегося в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. С 2013 по 2015 год на решение этой проблемы выделили почти 2,9 млрд рублей, но уже в 2016-м средства почти в полном объеме вернули в федеральный бюджет, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году правительство России выделило на охрану Байкала еще 314 млн рублей. Средства пошли на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ.

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