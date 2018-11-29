2018-11-29T13:39:05+03:00
Общество

У россиян могут появиться "цифровые паспорта": В правительстве обсуждают приложение, удостоверяющее личность

Электронный документ можно будет использовать для совершения юридически значимых операций
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В России может появиться мобильное приложение с паспортными данными.В России может появиться мобильное приложение с паспортными данными.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В правительстве обсуждают идею предъявления мобильное приложение, в котором будут содержаться данные паспорта и водительского удостоверения. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

Он сообщил, что в настоящее время министры решают вопрос создания цифрового паспорта. Акимов считает, что в современном мире мобильное приложение может стать отличной альтернативой обычным паспортам при условии, что оно будет содержать бы «безопасные, надежные, но тем не менее современные формы предъявления документа».

Акимов также отметил, что приложение можно будет использовать для совершения юридически значимых операций. Выдачей паспортов сможет заняться государственная система «Мир», на базе которой уже выдаются загранпаспорта с чипами.

"Мы абсолютно точно придем к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека. Мы в течение первой половины 2019 года [разработаем] дизайн-проект новой государственной информационной системы «Мир», которая будет обслуживать этот новый паспорт", - сообщил вице-премьер.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что бумажные паспорта заменят электронными с 2021 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ПАСЕ осудили решение руководства Грузии аннулировать банковские долги граждан
Во Франции женщина заперлась в банке и угрожает его взорвать
Старший помощник руководителя СКР призвал не «демонизировать интернет»
В Таиланде водитель пикапа погиб от столкновения со слоном
Песков рассказал, о чем Путин будет говорить с Трампом на G20
На Филиппинах полицейских приговорили к 40 годам тюрьмы за убийство подростка
Правительство разрешило водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили
В Италии задержали мужчину, пытавшегося взять в заложники 20 человек
Путин поручил увековечить память Станислава Говорухина
Нарышкин предложил поддерживать рэперов грантами
Четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
СК возбудил дело по факту нападения следователя на сотрудника прокуратуры в Электростали