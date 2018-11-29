У россиян могут появиться "цифровые паспорта": В правительстве обсуждают приложение, удостоверяющее личность

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-29T13:39:05+03:00

В России может появиться мобильное приложение с паспортными данными. Фото: Александр ГЛУЗ

Электронный документ можно будет использовать для совершения юридически значимых операций

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В правительстве обсуждают идею предъявления мобильное приложение, в котором будут содержаться данные паспорта и водительского удостоверения. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

Он сообщил, что в настоящее время министры решают вопрос создания цифрового паспорта. Акимов считает, что в современном мире мобильное приложение может стать отличной альтернативой обычным паспортам при условии, что оно будет содержать бы «безопасные, надежные, но тем не менее современные формы предъявления документа».

Акимов также отметил, что приложение можно будет использовать для совершения юридически значимых операций. Выдачей паспортов сможет заняться государственная система «Мир», на базе которой уже выдаются загранпаспорта с чипами.

"Мы абсолютно точно придем к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека. Мы в течение первой половины 2019 года [разработаем] дизайн-проект новой государственной информационной системы «Мир», которая будет обслуживать этот новый паспорт", - сообщил вице-премьер.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что бумажные паспорта заменят электронными с 2021 года.