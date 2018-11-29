2018-11-29T14:37:05+03:00
Общество

В Таиланде водитель пикапа погиб от столкновения со слоном

ДТП произошло в Национальном парке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Таиланде автомобилист погиб при столкновении со слономВ Таиланде автомобилист погиб при столкновении со слономФото: REUTERS
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Житель Бангкока погиб в ДТП, врезавшись на полной скорости в дикого слона. Животное вышло ночью на автомобильную трассу, и мужчина, не успев ничего предпринять, влетел в него.

Сообщается, что дорожное происшествие произошло в ночь на 29 ноября, в 200 километрах от столицы. Мужчина ехал по дороге, которая проходит через национальный парк Кхао Яй. Его тело в разгромленном автомобиле на утро нашли сотрудники парка.

Спасатели смогли достать тело погибшего мужчины из помятого пикапа только благодаря спецтехнике. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на земле следы большого слона, уходящие в лесную часть. При этом никаких других препятствий, в которые мог бы врезаться водитель, на дороге не было, пишет «Свободная пресса».

Лесные рейнджеры, которые работают в национальном парке, приступили к поискам слона. Они предполагают, что во время столкновения он мог получить серьезные травмы, пишет сайт argumenti.ru.

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