Старший помощник руководителя СКР призвал не «демонизировать интернет»

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-29T14:37:08+03:00

По данным исследования, которое было проведено учеными на основании данных ведомства, оказалось, что всемирная паутину почти не влияет на проблемы подростковой гибели

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Статистика подростковых суицидов неумолима: за 9 месяцев текущего да 583 подростка добровольно ушли из жизни. Такие данные приводит Следственный комитет России. Цифра меньше, чем в прошлом году (692 человека), но все же огромная.

Старший помощник председателя СКР, генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров рассказал, что влияет на подростков и почему интернет здесь стоит в последних рядах.

По инициативе СКР ученые СПбГУ провели исследование причин деструктивного поведения несовершеннолетних и подготовили программу его профилактики. Данные, к которым пришли ученые, позволяют взглянуть на проблему под другим углом. Сейчас принято считать, что дети расстаются с жизнью из-за пагубного влияния интернета, но картина несколько иная.

- Каждый раз, когда проводится проверка, следователь дает оценку влияния той или иной информации в сети, которая интересовала подростка. Комплекс экспертиз показывает, что всегда есть ряд причин. И ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних, - рассказывает представитель СКР.

Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету, уверены в Следственном комитете. Как правило, ребенок всегда решается на страшный шаг в условиях длительной психотравмирующей ситуации и отсутствия понимания и поддержки со стороны окружающих.

Часто проблемы в семье, в ЕГЭ, травле со стороны сверстников. Иногда дети об этом просто не говорят, но в душе у подростка может уже идти борьба.

- Интернет -это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние. Психотравмирующие ситуации могут быть разными, для нас, взрослых, вообще малозначимыми, - цитирует газета «Известия» слова Комиссарова.

Ока не решено, будет ли исследование ученых учтено при принятии управленческих решений. В Санкт-Петербурге на научную работу уже обратил внимание и.о. губернатора Александр Беглов.