2018-11-29T14:37:08+03:00
Общество

Старший помощник руководителя СКР призвал не «демонизировать интернет»

По данным исследования, которое было проведено учеными на основании данных ведомства, оказалось, что всемирная паутину почти не влияет на проблемы подростковой гибели
Ася РОМАНЧУК
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В СКР признали не демонизировать интернетВ СКР признали не демонизировать интернетФото: Михаил ФРОЛОВ
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Статистика подростковых суицидов неумолима: за 9 месяцев текущего да 583 подростка добровольно ушли из жизни. Такие данные приводит Следственный комитет России. Цифра меньше, чем в прошлом году (692 человека), но все же огромная.

Старший помощник председателя СКР, генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров рассказал, что влияет на подростков и почему интернет здесь стоит в последних рядах.

По инициативе СКР ученые СПбГУ провели исследование причин деструктивного поведения несовершеннолетних и подготовили программу его профилактики. Данные, к которым пришли ученые, позволяют взглянуть на проблему под другим углом. Сейчас принято считать, что дети расстаются с жизнью из-за пагубного влияния интернета, но картина несколько иная.

- Каждый раз, когда проводится проверка, следователь дает оценку влияния той или иной информации в сети, которая интересовала подростка. Комплекс экспертиз показывает, что всегда есть ряд причин. И ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних, - рассказывает представитель СКР.

Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету, уверены в Следственном комитете. Как правило, ребенок всегда решается на страшный шаг в условиях длительной психотравмирующей ситуации и отсутствия понимания и поддержки со стороны окружающих.

Часто проблемы в семье, в ЕГЭ, травле со стороны сверстников. Иногда дети об этом просто не говорят, но в душе у подростка может уже идти борьба.

- Интернет -это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние. Психотравмирующие ситуации могут быть разными, для нас, взрослых, вообще малозначимыми, - цитирует газета «Известия» слова Комиссарова.

Ока не решено, будет ли исследование ученых учтено при принятии управленческих решений. В Санкт-Петербурге на научную работу уже обратил внимание и.о. губернатора Александр Беглов.

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