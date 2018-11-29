Музыка регги вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-29T15:09:54+03:00

По словам правительства Ямайки, эта музыка всегда пропагандировала любовь и человечность [видео]

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Международная организация ЮНЕСКО включила музыкальное направление «регги» в список нематериального культурного наследия человечества.

Эксперты ЮНЕСКО назвали регги той музыкой, которая всегда боролась против несправедливости в мире, пропагандировала любовь, взаимоуважение и человечность.

Изначально регги был музыкой для ямайских маргиналов. Однако спустя десятки лет эту музыку играют по всему миру вне зависимости от социального и этнического происхождения, сообщает сайт «ЮНЕСКО».

Еще в сентябре этого года Оливия Гранж, министр культуры Ямайки, выступила с предложением включить регги в список культурного наследия. Женщина также подчеркнула, что такое принятие этого решения станет значительным достижением страны.

Регги включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Одним из самых знаменитых представитель жанра «регги» является ямайский музыкант Боб Марли. Его песня «No, woman, no cry» является настоящим мировым хитом, на которую впоследствии было сделано множество кавер-версий.

К слову, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО входят отдельные элементы и практики культур разных стран мира, которые заслуживают всеобщего признания.