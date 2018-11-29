2018-11-29T15:27:46+03:00
Политика

Москалькова попросила власти США смягчить условия содержания Марии Бутиной

Уполномоченный по правам человека в России направила телеграмму в американское Бюро тюрем
Алена Басавина
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Москалькова вступилась за россиянку Марию БутинуМоскалькова вступилась за россиянку Марию БутинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Татьяна Москалькова обратилась в Бюро тюрем США в защиту прав Марии Бутиной. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в России.

Москалькова обратилась к исполняющему обязанности директора Хью Гурвицу с просьбой смягчить условия содержания для россиянки и оказать ей необходимую медицинскую помощь.

«Обращаюсь к Вам с просьбой проявить милосердие и гуманизм в отношении гражданки Российской Федерации Марии Бутиной. Как стало известно, Мария, находящаяся под стражей в тюрьме Александрии штата Вирджиния, вновь попала под ужесточение режима и переведена в одиночную камеру. К ней применяются жестокие меры, что сильно повлияло на состояние ее здоровья», - написала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека указала, что девушка не обвиняется в преступлениях насильственного характера. Также на работе и в учебных заведениях она характеризовалась положительно.

Бюро тюрем США Москалькова попросила проверить обоснованность таких суровых мер по отношению в Бутиной.

Напомним, что 29-летняя Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Россиянку обвинили в шпионаже. По законам Штатов, ей грозит до 5 лет тюрьмы.

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