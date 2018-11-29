СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-29T16:03:29+03:00

В России новый iPhone X подешевел на 20 тысяч за год Фото: REUTERS

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Компания Apple приняла решение сократить производство новых iPhone XS, XS Max и XR из-за низкого спроса среди любителей «яблочной» техники. В связи с этим многие поставщики телефонов жаловались на падение доходов из-за скромных продаж новых смартфонов.

Apple приняла решение вернуть на российские рынки прошлогоднюю модель iPhone X. Прошлой осенью этот смартфон появился в России с первоначальной стоимостью в 80 тысяч рублей. Спустя всего год его цена снизилась до 60 тысяч рублей, сообщают эксперты Mail.ru Hi-Tech.

При этом, «десятка» на данный момент стоит как модель XR, но по многим техническим параметрам лучше него. У «икса» более компактный корпус из-за меньшего экрана. Смартфон обладает AMOLED-дисплеем, что также нравится любителям «яблочной» техники. Кроме этого, у «десятки» корпус из стали, а не алюминия. Более того, у «икса» имеется двойная камера, а у модели XR ее нет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что iPhone 8 Plus подешевел на 25% в России за год. К слову, и этот смартфон эксперты считают достойной заменой новому iPhone XR.