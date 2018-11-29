2018-11-29T17:23:34+03:00
Происшествия

Во Франции женщина угрожала взорвать местный банк

Спустя несколько часов француженка сдалась полиции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во Франции женщина угрожала взорвать местный банкВо Франции женщина угрожала взорвать местный банкФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 29 ноября, во французской коммуне Алес неизвестная женщина зашла в отделение местного банка LCL, забаррикадировалась в нем и угрожала взорвать его.

На место случившегося за считанные минуты прибыли спасатели и спецназ. Сотрудников банка и жителей ближайших домов удалось оперативно эвакуировать. Спустя некоторое время спасатели начали переговоры с женщиной с той целью, чтобы вывести ее на улицу.

В итоге, спустя почти четыре часа после «захвата» банка, француженка сдалась полиции.

- С поднятыми руками женщина сдалась полицейскому спецназу около 13.45 местного времени. Операция завершена, - прокомментировали полицейские.

В настоящий момент на месте происшествия продолжает работать спецназ. Правоохранители должны убедиться, в том, что безопасности людей ничего не угрожает, сообщает издание Midi Libre.

Полицейские задержали женщину и на данный момент выясняют, имела ли женщина при себе взрывное устройство, и что могло побудить француженку к таким радикальным действиям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, как бескровный Эдвард из «Сумерек» смог заниматься сексом
ЕС выступил за ограничения на использование автономных вооружений
Президент одобрил новую Доктрину энергобезопасности России
Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты
Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека
В Эстонии вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма
Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
Минэнерго: прибыльность АЗС восстанавливается
В Россию вернулся последний пострадавший при инциденте в римском метро
Хулиганы ограбили певца Dante, приняв его за Билана
Первый пистолет Джеймса Бонда выставят на торги в Лондоне
Бывший пресс-секретарь Медведева получила орден Александра Невского
Звонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионерки из Балашихи
В России новый iPhone X подешевел на 20 тысяч за год
На Ямале готовится к открытию первая зимняя трасса