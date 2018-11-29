Во Франции женщина угрожала взорвать местный банк

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-29T17:23:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в четверг, 29 ноября, во французской коммуне Алес неизвестная женщина зашла в отделение местного банка LCL, забаррикадировалась в нем и угрожала взорвать его.

На место случившегося за считанные минуты прибыли спасатели и спецназ. Сотрудников банка и жителей ближайших домов удалось оперативно эвакуировать. Спустя некоторое время спасатели начали переговоры с женщиной с той целью, чтобы вывести ее на улицу.

В итоге, спустя почти четыре часа после «захвата» банка, француженка сдалась полиции.

- С поднятыми руками женщина сдалась полицейскому спецназу около 13.45 местного времени. Операция завершена, - прокомментировали полицейские.

В настоящий момент на месте происшествия продолжает работать спецназ. Правоохранители должны убедиться, в том, что безопасности людей ничего не угрожает, сообщает издание Midi Libre.

Полицейские задержали женщину и на данный момент выясняют, имела ли женщина при себе взрывное устройство, и что могло побудить француженку к таким радикальным действиям.