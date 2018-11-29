2018-11-29T17:34:56+03:00
Политика

Президент одобрил новую Доктрину энергобезопасности России

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что вскоре Владимир Путин утвердит документ своим указом
Алена Басавина
Поделиться:
Путин одобрил новую Доктрину энергетической безопасностиПутин одобрил новую Доктрину энергетической безопасностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный текст Доктрины энергетической безопасности России. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев по итогам заседания с главой государства.

«Была одобрена новая Доктрина на заседании Совбеза, которая будет как стратегический документ утверждена указом президента», - заявил Патрушев.

По словам секретаря, новая редакция Доктрины была разработана из-за появления новых вызовов и угроз. Подготовку проводило Минэнерго совместно с другими федеральными ведомствами.

Патрушев провел целую серию выездных совещаний во все федеральные округа. «Поэтому мнения с мест тоже были учтены», - пояснил секретарь Совбеза России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, как бескровный Эдвард из «Сумерек» смог заниматься сексом
ЕС выступил за ограничения на использование автономных вооружений
Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты
Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека
Во Франции женщина угрожала взорвать местный банк
В Эстонии вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма
Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
Минэнерго: прибыльность АЗС восстанавливается
В Россию вернулся последний пострадавший при инциденте в римском метро
Хулиганы ограбили певца Dante, приняв его за Билана
Первый пистолет Джеймса Бонда выставят на торги в Лондоне
Бывший пресс-секретарь Медведева получила орден Александра Невского
Звонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионерки из Балашихи
В России новый iPhone X подешевел на 20 тысяч за год
На Ямале готовится к открытию первая зимняя трасса