Президент одобрил новую Доктрину энергобезопасности России
Президент России Владимир Путин одобрил обновленный текст Доктрины энергетической безопасности России. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев по итогам заседания с главой государства.
«Была одобрена новая Доктрина на заседании Совбеза, которая будет как стратегический документ утверждена указом президента», - заявил Патрушев.
По словам секретаря, новая редакция Доктрины была разработана из-за появления новых вызовов и угроз. Подготовку проводило Минэнерго совместно с другими федеральными ведомствами.
Патрушев провел целую серию выездных совещаний во все федеральные округа. «Поэтому мнения с мест тоже были учтены», - пояснил секретарь Совбеза России.