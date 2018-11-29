Президент одобрил новую Доктрину энергобезопасности России

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-29T17:34:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный текст Доктрины энергетической безопасности России. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев по итогам заседания с главой государства.

«Была одобрена новая Доктрина на заседании Совбеза, которая будет как стратегический документ утверждена указом президента», - заявил Патрушев.

По словам секретаря, новая редакция Доктрины была разработана из-за появления новых вызовов и угроз. Подготовку проводило Минэнерго совместно с другими федеральными ведомствами.

Патрушев провел целую серию выездных совещаний во все федеральные округа. «Поэтому мнения с мест тоже были учтены», - пояснил секретарь Совбеза России.