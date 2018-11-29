Украина закроет доступ иностранцев в Крым через свою территорию

СЕГОДНЯ 18:35 2018-11-29T18:35:10+03:00

Украина закрывает доступ в Крым для иностранцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Государственная пограничная служба Украины решила закрыть для иностранцев въезд в Крым. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ведомство.

«В пресс-службе ведомства BBC News Украина сообщили, что с четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины», - отмечает издание.

Известно, что ограничения введут из-за действия военного положения. Особое внимание будут уделять «группе риска», т. е. Гражданам России.

Напомним, что с 26 ноября на Украине введено военное положение. Особый режим продлится 30 дней в Донецкой, Херсонской, Сумской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Харьковской, Луганской, Одесской и Черниговской областях, а также внутренних водах Азова и Керченской акватории.

Поводом для этого стала провокация в Керченском проливе.