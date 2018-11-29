2018-11-29T18:35:10+03:00
Политика

Украина закроет доступ иностранцев в Крым через свою территорию

Особое внимание пограничная служба будет уделять гражданам России
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments13
Украина закрывает доступ в Крым для иностранцевУкраина закрывает доступ в Крым для иностранцевФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Государственная пограничная служба Украины решила закрыть для иностранцев въезд в Крым. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ведомство.

«В пресс-службе ведомства BBC News Украина сообщили, что с четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины», - отмечает издание.

Известно, что ограничения введут из-за действия военного положения. Особое внимание будут уделять «группе риска», т. е. Гражданам России.

Напомним, что с 26 ноября на Украине введено военное положение. Особый режим продлится 30 дней в Донецкой, Херсонской, Сумской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Харьковской, Луганской, Одесской и Черниговской областях, а также внутренних водах Азова и Керченской акватории.

Поводом для этого стала провокация в Керченском проливе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна дата трансляции «Разговора с Дмитрием Медведевым»
Трамп отменил встречу с Путиным
Канада ввела санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
В Кремле установят столетнюю елку из Подмосковья
Появилось видео массового ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье
Самый толстый подросток в мире похудел на один центнер
Денис Глушаков выйдет в стартовом составе капитаном "Спартака" на игру с "Рапидом"
Стало известно, как бескровный Эдвард из «Сумерек» смог заниматься сексом
ЕС выступил за ограничения на использование автономных вооружений
Президент одобрил новую Доктрину энергобезопасности России
Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты
Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека
Во Франции женщина угрожала взорвать местный банк
В Эстонии вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма
Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
Минэнерго: прибыльность АЗС восстанавливается
В Россию вернулся последний пострадавший при инциденте в римском метро
Хулиганы ограбили певца Dante, приняв его за Билана
Первый пистолет Джеймса Бонда выставят на торги в Лондоне
Бывший пресс-секретарь Медведева получила орден Александра Невского
Звонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионерки из Балашихи
В России новый iPhone X подешевел на 20 тысяч за год
На Ямале готовится к открытию первая зимняя трасса