Украина закроет доступ иностранцев в Крым через свою территорию
Государственная пограничная служба Украины решила закрыть для иностранцев въезд в Крым. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ведомство.
«В пресс-службе ведомства BBC News Украина сообщили, что с четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины», - отмечает издание.
Известно, что ограничения введут из-за действия военного положения. Особое внимание будут уделять «группе риска», т. е. Гражданам России.
Напомним, что с 26 ноября на Украине введено военное положение. Особый режим продлится 30 дней в Донецкой, Херсонской, Сумской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Харьковской, Луганской, Одесской и Черниговской областях, а также внутренних водах Азова и Керченской акватории.
Поводом для этого стала провокация в Керченском проливе.