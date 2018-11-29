Появилось видео массового ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье

СЕГОДНЯ 19:07 2018-11-29T19:07:43+03:00

Авария произошла возле поворота на деревню Ельня Фото: кадр из видео

Больше шести автомобилей столкнулись в Ногинском районе

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В Московской области на Горьковском шоссе произошла массовая авария. Автомобили столкнулись неподалеку от поворота на деревню Ельня.

По предварительным данным в ДТП пострадали от 6 до 8 транспортных средств, в том числе и грузовых. Некоторые машины сильно деформированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, а также медики. Информации о пострадавших пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/680039" frameborder="0"></iframe> ДТП на Горьковском шоссе.

Вблизи места аварии начинает образовываться затор. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», скорость движения на участке составляет всего 5 км/ч.

Подробности происшествия уточняются.