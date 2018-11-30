Антонов заявил, что русские не меньше американцев стремятся к величию своей страны

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-30T08:33:58+03:00

Посол РФ в США уточнил, что при этом оба государства должны уважать позицию друг друга

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Русские не меньше американцев стремятся к возрождению величия своей страны. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, говоря о лозунге главы Белого дома Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой".

"Мне нравится этот слоган г-на Трампа. Я хочу сказать, что и я хочу, чтобы Россия снова стала великой. Почему же не понимать и не уважать мою позицию, мою внешнюю политику", - сказал дипломат во время выступления перед студентами и преподавателями Школы общественных и международных отношений им. Вудро Вильсона при Принстонском университете.

Антонов предложил им узнавать о России не только из соцсетей и интернета, а в личном общении с представителями этой страны. Например, можно пригласить в институт наших студентов и молодых политиков, чтобы вместе обсудить имеющиеся двусторонние проблемы.

Однако есть и другой вариант - и дальше обвинять друг друга, считая американцев всегда правыми, а русских - вечно обязанными. Такое развитие событий, по словам посла, уж точно не приведет к нормализации отношений, передает ТАСС.

Стоит отметить, что сам Дональд Трамп уже считает свою страну великой. Сайт kp.ru писал о том, что республиканец уже даже придумал новый лозунг для будущей избирательной кампании, которая запланирована на 2020 года.