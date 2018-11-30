2018-11-30T08:38:19+03:00
Авто

Красивые номера на авто можно будет купить на аукционе

Торговлю номерными знаками планируют узаконить уже в 2019 году
Ася РОМАНЧУК
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Красивые номера на авто можно будет купить уже в следующем годуКрасивые номера на авто можно будет купить уже в следующем годуФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Совсем скоро купить красивые автомобильные номера можно будет вполне законно и легально. Для того, чтобы украсить свою ласточку редкой комбинацией букв и цифр не нужно искать полезные связи, а достаточно купить желанную комбинацию на аукционе.

В 2019 году планируют узаконить продажу номерных знаков в интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития. Пока еще не решены основные вопросы: как будет проходить отбор знаков, кто станет контролировать проведение торгов и устанавливать критерии для них.

Пока обсуждается три варианта работы. В первом случае предполагается, что абсолютно все номера будут выставлены на продажу. Во втором – аукцион будет распространяться только на красивые номера, в третьем – покупатель будет иметь возможность сам создать номер. Те, кто не хочет покупать, могут получить номерные знаки бесплатно, оплатив госпошлину.

В целом инициатива получила одобрение властей. Кстати, при желании купить номер с красивым сочетанием букв и цифр можно и сейчас, порой расценки в Сети доходят до трех миллионов рублей, а в целом эксперты оценивают данный рынок в десятки миллиардов.

Официально документ будет внесен в кабмин на рассмотрение в сентябре 2019 года.

Сейчас в интернете практикуется другая схема покупки удачных номером. Находят авто с желанным номером и выкупают его у владельца. Номерные знаки новый собственник оставляет себе, а машину перепродает обратно бывшему собственнику.

Самыми дорогими считаются комбинации с буквами ХХХ, их цена может доходить до 3 миллионов рублей. Комбинации, начинающиеся с ноля, стоят в пределах 100 тысяч рублей. Серия ААА стартует от 1 млн рублей, а ООО от 200 тыс. рублей.

Самыми востребованными являются цифры 777 с аналогичным кодом региона – 965 тыс.рублей, а эта же комбинация с буквами ХАМ – 1,2 млн, пишет газета «Известия».

Вопрос торговли номерами пытаются вывести в легальную плоскость с 2010 года — именно тогда было дано отдельное распоряжение правительства.

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