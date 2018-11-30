Россияне пожаловались на качество питания в школьных столовых

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-30T08:57:01+03:00

Размер порций респондентов устраивает, а вот внешний вид не очень, да и выбор перемен скудный

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«Общероссийский народный фронт» провел опрос на тему школьного питания. Результаты оказались следующими: респондентов устраивает размер порций, который предлагают детям в школьных столовых, но они недовольны скудным выбором и внешним видом еду.

31% опрошенных оценили отрицательно качество продуктов, резюмируют в ОНФ. Соответствующий доклад направлен в правительство. В документе сказано о существующих проблемах - в столовых отсутствует стандартизированное меню, устарели нормы СанПиН и нет возможности плановой проверки аутсорсинговых компаний.

Опрос проводился два месяца, октябрь и ноябрь эксперты узнавали у жителей разных регионов, как обстоят дела с питанием в социальных учреждениях.

Свои ответы дали более 46 тысяч человек. И хоть треть респондентов указывает на проблемы, статистика улучшилась, в 2017 году вкус еды положительно оценивали только 41%, а в этом — 64%, а размер порций вызывал удовлетворение у 64%, а теперь позитивно высказываются 78% россиян.

Большинство отметили, что в столовых стало чище: только 4% пожаловались на грязь и всего 1,5% — на антисанитарные условия.

Основные претензии к грязной посуде, неприятному запаху, грубому персоналу, скудному выбору блюд (вторая смена голодная), невозможность отстоять очередь за перемену.

Также посетителям столовых не нравится однообразное меню (35%), скудный рацион (28%) и несвежие продукты (5%). 43% недовольны внешним видом блюд, пишет подробности исследования газета «Известия».

624 человека указали, что «ребенок не ест то, что ему дают в школе». Были жалобы и на отравления, а для сферы общепита – это ключевой показатель. Получается, если ребенок не ест, что приготовили, то деньги потрачены зря, - резюмирует эксперт ОНФ, директор Института отраслевого питания Владимир Чернигов.