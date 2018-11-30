2018-11-30T10:47:30+03:00
В мире

Турецкий курорт Бодрум оказался под водой из-за сильных проливных дождей

Жителей города эвакуируют на лодках [видео]
Сакина НУРИЕВА
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Турецкий курорт Бодрум оказался под водой из-за сильных проливных дождей. Фото: Twitter/kemalonekliТурецкий курорт Бодрум оказался под водой из-за сильных проливных дождей. Фото: Twitter/kemalonekli
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С ночь с четверга на пятницу популярный среди российских туристов турецкий курорт Бодрум практически оказался под водой из-за сильных проливных дождей.

В результате стихии десятки домов получили повреждения. Вода сносит с места автомобили и препятствует передвижению людей, высотой она достигает человека поп пояс.

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В настоящий момент правоохранительные органы осуществляют эвакуацию жителей города на лодках. Некоторые очевидцы заметили воронки, которые затягивают прохожих. Пока о возможных пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что сильные потопы и гроза с крупным градом обрушились на итальянский Рим. В результате стихии подземные переходы и подвалы домов залило водой. Властям города также пришлось закрыть метро. В базилике Святого Себастьяна уровень воды достиг полутора метров.

Турецкий курорт Бодрум оказался под водой из-за сильных проливных дождей.

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