Слабовидящий американец подал в суд на Playboy за ущемление его прав

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-30T11:09:59+03:00

Дональд Никсон был возмущен тем, что не может в полной мере воспользоваться продуктами и услугами сайта журнала "для взрослых"

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Американская корпорация Playboy попала в очередной скандал. В этот раз на нее подал в суд слабовидящий гражданин США Дональд Никсон.

Мужчину расстроил тот факт, что он не может в полной мере пользоваться продуктами и услугами сайта журнала "для взрослых". Дело в том, что портал просто не адаптирован для специальных электронных устройств, которые используют инвалиды по зрению, чтобы воспринимать информацию. Такое ограничение Никсон воспринял как ущемление прав всех слепых и слабовидящих людей.

Мужчина заявил, что сайт журнала нарушает закон об инвалидах, гарантирующий им предоставление всех прав обычных американских граждан. По его мнению, Playboy должна адаптировать портал под слабовидящих, а также выплатить ему некую сумму в рамках покрытия "убытков". О чем именно в данном случае идет речь, не уточняется.

Между тем, по данным портала TMZ, в корпорации пока никак не прокомментировали иск.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее заявление в полиции написала одна из звезд популярного эротического журнала. Модель Мария Лиман сообщила, что в ее адрес начали поступать угрозы от женщины, которая заподозрила отца своего детей в измене.