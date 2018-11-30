2018-11-30T11:13:07+03:00
Экономика

Россияне стали дисциплинированнее платить налоги

Большинство налогоплательщиков рассчиталось по своим долгам в первом полугодии
Ася РОМАНЧУК
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Чаще всего люди платят налог имущественный налогЧаще всего люди платят налог имущественный налогФото: Евгения ГУСЕВА
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Россияне стали более дисциплинированно платить налоги. Большинство налогоплательщиков рассчиталось по своим долгам еще в первом полугодии 2018 год, говорится в исследовании «Яндекс.Денег». Для сравнения, в прошлом году до июля расплатилось только 35% должников.

Средний налоговый платеж по стране составил 1169 рублей: самый большой в Москве, самый низкий в Сибири. Такую спешку объясняют штрафами и пени, которые налоговые органы активно выставляют за задолженность. 72% взрослых граждан оплачивают счета через интернет, используя переводы с электронных кошельков или банковских карт.

Стандартный набор налогоплательщика – это три платежа: имущественный, транспортный и земельный. Собираемость по ним выросла на 28%, хотя заработные платы по стране увеличились только на 15%. Всего за прошлый год граждане уплатили в бюджеты 225,18 млрд рублей только по этим трем сборам.

Глава ФНС России Михаил Мишустин отметил, что платежная дисциплина россиян стала лучше, собираемость в бюджет выросла на 23 процента, пишет газета «Известия».

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