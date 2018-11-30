Крупнейшая сеть отелей Marriott заявила об утечке данных 500 миллионов гостей

СЕГОДНЯ 17:18 2018-11-30T17:18:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Данные полумиллиарда гостей крупнейшей сети отелей Marriott International стали доступны после взлома неизвестными злоумышленниками базы данных.

Почти две недели назад, 19 ноября, сотрудники одного из отелей зафиксировали «неавторизованный доступ» к данным постояльцев.

- Компания не завершила сравнение информации (доступ к которой получили хакеры) с данными в запасной базе данных, но полагает, что в ней хранилась информация примерно о 500 миллионах гостей, которые бронировали отели Starwood (они входят в состав сети Marriott), - прокомментировали владельцы крупнейшей сети отелей.

Данные о 500 миллионов гостей отелей Marriott включали имена, почтовые адреса, номера телефонов, паспортные данные, информацию о счетах плательщиков и данные о бронировании,сообщает "РИА Новости".

Владельцы крупнейшей сети отелей сразу же сообщили о происшествии в полицию. Руководство также отметило, что постояльцы могут получить информацию о полной сохранности своих данных, связавшись с отелем онлайн или по телефону.

К слову, в собственности компании Marriott International находится почти семь тысяч гостиниц по всему миру. Доход этой крупнейшей сети составляет 22 миллиарда долларов в год.