Крупнейшая сеть отелей Marriott заявила об утечке данных 500 миллионов гостей
Данные полумиллиарда гостей крупнейшей сети отелей Marriott International стали доступны после взлома неизвестными злоумышленниками базы данных.
Почти две недели назад, 19 ноября, сотрудники одного из отелей зафиксировали «неавторизованный доступ» к данным постояльцев.
- Компания не завершила сравнение информации (доступ к которой получили хакеры) с данными в запасной базе данных, но полагает, что в ней хранилась информация примерно о 500 миллионах гостей, которые бронировали отели Starwood (они входят в состав сети Marriott), - прокомментировали владельцы крупнейшей сети отелей.
Данные о 500 миллионов гостей отелей Marriott включали имена, почтовые адреса, номера телефонов, паспортные данные, информацию о счетах плательщиков и данные о бронировании,сообщает "РИА Новости".
Владельцы крупнейшей сети отелей сразу же сообщили о происшествии в полицию. Руководство также отметило, что постояльцы могут получить информацию о полной сохранности своих данных, связавшись с отелем онлайн или по телефону.
К слову, в собственности компании Marriott International находится почти семь тысяч гостиниц по всему миру. Доход этой крупнейшей сети составляет 22 миллиарда долларов в год.