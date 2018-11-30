Президент подписал закон о бюджете РФ на 2019-2021 году

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-30T17:53:39+03:00

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете РФ на 2019-2021 году. Фото: REUTERS

Бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета будет будет выделено 2,095 трлн в 2019-м, 2,154 трлн в 2020-м и 2,014 трлн рублей в 2021-м году

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Соответствующее уведомление появилось на официальном портале правовой информации. Госдума приняла Закон 21 ноября, одобрен Советом Федерации он был 23 ноября.

В 2019 году доходы бюджета составят 19,969 трлн, 20,219 трлн - в 2020-м, 20,978 трлн рублей в 2020-м. Предполагаемый объем нефтегазовых доходов в указанные годы составит 8,298 трлн, 7,936 трлн и 8,018 трлн рублей.

Таким образом, профицит федерального бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, в 2020 году - 1,224 трлн, в 2021 году - 952 млрд.

Верхний предел государственного внутреннего долга на момент 1 января 2020 года составит 11,613 трлн рублей, на 1 января 2021 года - 13,5 трлн, на 1 января 2022 года - 15,176 трлн.

Верхний предел государственного внешнего долга на тот же период составит $64,6 млрд (54,8 млрд евро), $64,3 млрд (52,7 млрд евро) и $68 млрд (54,9 млрд евро) соответственно.

По прогнозам, объем Фонда национального благосостояния в указанные годы составит 3,818 трлн, 7,907 трлн рублей и 11,476 трлн рублей.

Бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета будет будет выделено 2,095 трлн, 2,154 трлн и 2,014 трлн рублей.

Кроме того, правительством предусматривается государственная поддержка российских банков с целью возмещения недополученных доходов по льготным кредитам, выданным в период с 2019 по 2021 годах субъектам МСП: 13 млрд, 21 млрд и 27,4 млрд рублей.

Напомним, проект федерального бюджета на 2019-2021 годы был принят Госдумой во втором чтении 16 ноября.