Автомобилисты смогут снять знак «Шипы» 8 декабря
Российские водители смогут официально избавиться от знака «Шипы» на заднем стекле 8 декабря 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале ГИБДД.
«Сегодня официально опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 года №1414, которым вносится ряд изменений в Правила дорожного движения. Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года», - указало ведомство.
Напомним, что документ об изменениях в правилах дорожного движения премьер-министр Дмитрий Медведев подписал накануне. Постановление отменяет знак «Шипы» на автомобилях, предусматривает оформление ДТП по «европротоколу», уточняет понятие «Пешеход» и расширяет возможности водителей с опознавательным знаком «Инвалид».