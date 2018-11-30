Автомобилисты смогут снять знак «Шипы» 8 декабря

СЕГОДНЯ 18:42 2018-11-30T18:43:59+03:00

Постановление правительства об отмене вступит в силу через неделю после опубликования

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Российские водители смогут официально избавиться от знака «Шипы» на заднем стекле 8 декабря 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале ГИБДД.

«Сегодня официально опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 года №1414, которым вносится ряд изменений в Правила дорожного движения. Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года», - указало ведомство.

Напомним, что документ об изменениях в правилах дорожного движения премьер-министр Дмитрий Медведев подписал накануне. Постановление отменяет знак «Шипы» на автомобилях, предусматривает оформление ДТП по «европротоколу», уточняет понятие «Пешеход» и расширяет возможности водителей с опознавательным знаком «Инвалид».