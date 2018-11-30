Суд арестовал замначальника подмосковной таможни по делу о взятке

СЕГОДНЯ 19:30 2018-11-30T19:30:43+03:00

Дениса Руденко подозревают в получении 11 миллионов рублей за непроведение служебной проверки

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Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника Федеральной таможенной службы по Московской области Дениса Руденко. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Руденко меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 января 2019 года», - пояснили в суде.

Напомним, что накануне о задержании сотрудника таможенной службы сообщил Следственный комитет России. Ведомство возбудило в отношении Руденко уголовное дело по факту получения взятки в 11 миллионов рублей.

По данным следствия, денежные средства таможенник взял за непроведение проверки.