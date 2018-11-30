В Бразилии при падении самолета погибли два человека

СЕГОДНЯ 22:49 2018-11-30T22:49:56+03:00

В Бразилии самолет упал на дома Фото: Twitter Noticias El Salvador

Изменить размер текста: A A

В Бразилии небольшой самолет упал на жилые дома на севере Сан-Паулу. В результате погибли два человека. Об этом в Twitter сообщила пожарная служба города.

Воздушное судно в пятницу, 30 ноября, вылетело из аэропорта для частных полетов Кампу-ди-Марти. Около 16:00 по местному времени (21:00) произошло крушение.

От падения самолета произошло возгорание жилых домов. Известно, что два человека погибли, 12 пострадали. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Напомним, что 26 ноября на востоке Бразилии жертвами падения двухмоторного самолета стали четыре человека. Происшествия случилось при заходе на посадку возле города Жекитаи.