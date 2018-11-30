Путин и Макрон на саммите G20 обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

30 Нояб. 23:26 2018-11-30T23:26:01+03:00

А также вопросы кибербезопасности и общей архитектуры безопасности и обороны в Европе

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В пятницу, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Переговоры состоялись на полях саммита G20, который проходит в аргентинском Буэнос-Айресе.

Как стало известно, в начале встречи французский лидер обозначил темы, которые хотел бы обсудить с главой нашего государства. При этом он заметил, что ему и Путину «есть, что обсудить и где совместно поработать».

Так, Макрон выразил намерение поговорить о ситуации в Сирии и на Украине, а также о кибербезопасности и общей архитектуре безопасности в Европе.

«Это касается ситуации в Сирии. Мы видели, что после очень полезной встречи в Стамбуле ситуация изменилась. И естественно, это касается ситуации на Украине. <…> И мы хотели бы совместно обсудить вопросы кибербезопасности, а также общей архитектуры безопасности и обороны в Европе», - приводит слова президента Пятой республики сайт Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саммит «Большой двадцатки» стартовал 30 ноября в Аргентине. А начался он с жесткого выступления президента России Владимира Путина, в ходе которого тот перечислил болевые точки мира.