2018-12-01T16:12:52+03:00
Спорт

Джефф Монсон планирует завершить спортивную карьеру в следующем году

Боец смешанного стиля намерен сосредоточиться на тренерской работе
Денис СУХОВ
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Джеффр Монсон. Фото: Александр Рюмин/ТАССДжеффр Монсон. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Джефф Монсон, 47-летний борец смешанного стиля, готовится завершить спортивную карьеру в следующем году и полностью сосредоточиться на тренерской работе. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Уфе.

«У меня точно будет бой в апреле, также в декабре 2019 года в Лос-Анджелесе состоится последний для меня чемпионат мира по джиу-джитсу. После этого я сосредоточусь на обучении детей», - цитирует Монсона ТАСС.

Отметим, что подобные заявление Монсон делал и ранее. Например, в 2016 году боец уверял, что последним боем в его карьере будет встреча с украинцем Виталием Опариным.

Напомним, в июне этого года чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, уроженец СШАДжефф Монсон получил российский паспорт. Отметим, что боец ММА активно включился в общественную и политическую жизнь новой родины, открыл собственную спортивную школу в подмосковном Красногорске, а также стал депутатом местного законодательного собрания.

Спорсмен имеет звания почетного гражданина ЛНР и Республики Абхазия. Не исключено, что в будущем политические амбиции Монсона приведут его и в Государственную Думу.

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