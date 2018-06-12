2018-06-12T20:49:08+03:00
Спорт

Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт

По словам спортсмена, он уже прошел "праймериз" "Единой России"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Боец MMA Джефф МонсонБоец MMA Джефф МонсонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон 12 июня, в День России, получил российский паспорт. Удостоверение личности ему вручил глава Московской области Андрей Воробьев.

После церемонии, которая состоялась в парке "Патриот" в Красногорске, спортсмен заявил, что уже прошел "праймериз" "Единой России". По его словам, он может быть выдвинут в списке партии для голосования в городской совет Красногорска, передает "Интерфакс".

Как сообщал сайт kp.ru, российское гражданство было предоставлено Монсону указом президента Владимира Путина от 29 мая.

Американский боец ранее открыл школу единоборств в Красногорске. Он рассказал, что запустил процедуру отказа от гражданства США и планирует пойти в политику - стать депутатом в Красногорске, а затем пойти в Госдуму РФ. Спортсмен уже получил звания "Почетного гражданина Республики Абхазия" и "Почетного гражданина ЛНР".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава МВД Украины предложил отказаться от "Минска-2"
Скопье и Афины договорились об официальном наименовании Македонии
В Турции запустили газопровод в обход России
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году
Китайский рыбак выловил рыбу-голубя
В ЛНР заявили, что украинские силовики подводят технику к линии соприкосновения
В Париже неизвестный захватил заложников
Стала известна дата прощания с кардиохирургом Яковом Брандом
Климкин назвал поданный в суд ООН меморандум против РФ «подарком» в День России
В МИД России пообещали запомнить введение «праздничных» санкций США
Зятя короля Испании приговорили к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы
При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 12 человек
Путин в среду примет участие в заседании конгресса ФИФА
Путин вручил выдающимся деятелям Государственные премии за 2017 год