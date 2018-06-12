Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт

СЕГОДНЯ 20:48 2018-06-12T20:49:08+03:00

По словам спортсмена, он уже прошел "праймериз" "Единой России"

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Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон 12 июня, в День России, получил российский паспорт. Удостоверение личности ему вручил глава Московской области Андрей Воробьев.

После церемонии, которая состоялась в парке "Патриот" в Красногорске, спортсмен заявил, что уже прошел "праймериз" "Единой России". По его словам, он может быть выдвинут в списке партии для голосования в городской совет Красногорска, передает "Интерфакс".

Как сообщал сайт kp.ru, российское гражданство было предоставлено Монсону указом президента Владимира Путина от 29 мая.

Американский боец ранее открыл школу единоборств в Красногорске. Он рассказал, что запустил процедуру отказа от гражданства США и планирует пойти в политику - стать депутатом в Красногорске, а затем пойти в Госдуму РФ. Спортсмен уже получил звания "Почетного гражданина Республики Абхазия" и "Почетного гражданина ЛНР".