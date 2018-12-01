СЕГОДНЯ 17:11 2018-12-01T17:11:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Группа «Аквариум» Бориса Гребенщикова перенесла тур по Украине из непредвиденных обстоятельств, природа которых не уточняется. Соответствующее сообщение появилось на странице музыканта в Facebook.

«К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернёмся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь (2019 года). Мир всем!», - написал Гребенщиков.

Группа планировала посетить Одессу, Херсон, Запорожье, Днепропетровск и Харьков в декабре этого года. Причина переноса гастролей не уточняется. Ранее высказывались версии, что «Аквариум» меняет расписание концертов из-за ужесточения пограничного контроля украинскими властями и запрета на въезд в страну граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Однако сами музыканты эту информацию не подтверждают.

Ранее, 27 ноября, Гребенщиков отметил 65-летие выступлением на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.