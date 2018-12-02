Журналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базу

СЕГОДНЯ 15:05 2018-12-02T15:05:19+03:00

Российские репортеры снимали сюжет рядом с закрытой территорией штаба подразделения, отвечающего за кибербезопасность

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Власти Великобритании заподозрили репортера российского Первого канала Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова в попытке проникнуть на закрытую территорию штаба 77-й бригады вооруженных сил королевства – подразделения, отвечающего за кибербезопасность.

По данным газеты Daily Mail, российскую съемочную группу якобы обнаружили вблизи забора с колючей проволокой, который огораживает периметр расположения штаба 77-й бригады в графстве Беркшир.

Журналисты, по всей видимости, работали над очередным сюжетом. Как сообщает издание, Волков находился в машине и снимал с пассажирского сидения. Утверждается, что инцидент вызвал немалое возбуждение в британском военном ведомстве – о нем немедленно доложили министру обороны Гэвину Уильямсону, а разведывательные службы королевства начали собственное расследование.

Личному составу британских военных баз дали понять, что теперь журналистика фактически приравнивается к шпионской деятельности - в случае обнаружения репортеров вблизи военных объектов военнослужащим запрещено вступать с ними в контакт и предписывается как можно быстрее вызывать полицию. Отмечается, что британские правоохранители, в отличие от военных, уполномочены задерживать людей.

В предупреждении, разосланном военным, есть изображение пресс-карты Сиразиева и фотография автомобиля Toyota Avensis, на котором передвигался репортер.

В сферу деятельности 77-й бригады ВС Великобритании входят борьба с террористической пропагандой в интернете, психологические операции, а также работа в социальных сетях и в даркнете.

Любопытно, что на следующий день после инцидента со съемочной группой в эфире Первого канала показали сюжет о британской «фабрике интернет-троллей», в котором упоминалась 77-я бригада. В частности в нем говорилось об участии этого подразделения в создании фейковых новостей, в том числе о постановочных химических атаках в Сирии.