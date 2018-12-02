2018-12-02T15:05:19+03:00
В мире

Журналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базу

Российские репортеры снимали сюжет рядом с закрытой территорией штаба подразделения, отвечающего за кибербезопасность
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Журналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базуЖурналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Власти Великобритании заподозрили репортера российского Первого канала Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова в попытке проникнуть на закрытую территорию штаба 77-й бригады вооруженных сил королевства – подразделения, отвечающего за кибербезопасность.

По данным газеты Daily Mail, российскую съемочную группу якобы обнаружили вблизи забора с колючей проволокой, который огораживает периметр расположения штаба 77-й бригады в графстве Беркшир.

Журналисты, по всей видимости, работали над очередным сюжетом. Как сообщает издание, Волков находился в машине и снимал с пассажирского сидения. Утверждается, что инцидент вызвал немалое возбуждение в британском военном ведомстве – о нем немедленно доложили министру обороны Гэвину Уильямсону, а разведывательные службы королевства начали собственное расследование.

Личному составу британских военных баз дали понять, что теперь журналистика фактически приравнивается к шпионской деятельности - в случае обнаружения репортеров вблизи военных объектов военнослужащим запрещено вступать с ними в контакт и предписывается как можно быстрее вызывать полицию. Отмечается, что британские правоохранители, в отличие от военных, уполномочены задерживать людей.

В предупреждении, разосланном военным, есть изображение пресс-карты Сиразиева и фотография автомобиля Toyota Avensis, на котором передвигался репортер.

В сферу деятельности 77-й бригады ВС Великобритании входят борьба с террористической пропагандой в интернете, психологические операции, а также работа в социальных сетях и в даркнете.

Любопытно, что на следующий день после инцидента со съемочной группой в эфире Первого канала показали сюжет о британской «фабрике интернет-троллей», в котором упоминалась 77-я бригада. В частности в нем говорилось об участии этого подразделения в создании фейковых новостей, в том числе о постановочных химических атаках в Сирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье инспектор ДПС прострелил себе ногу из-за агрессивной женщины
Макрон осмотрел поврежденную протестующими Триумфальную арку в Париже
Полиция Грузии задержала семерых граждан Украины
Группа сборной России в отборочном турнире Евро 2020: в соперниках Бельгия, Казахстан и Кипр
В МИД объяснили, почему Россия не будет ограничивать въезд украинцев
Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже увеличилось до 133 человек
Иран ответил на обвинения США в нарушении резолюции ООН
Нетаньяху отреагировал на заявление полиции по делу о коррупции
В Шотландии мальчик попросил почтальона доставить письмо папе на небеса
Джоан Роулинг начала общаться в Twitter на русском языке
Во Франции могут ввести режим ЧП в связи с массовыми беспорядками
Путин заявил, что не общался с Меланьей Трамп на ужине саммита G20
Новый клип Арианы Гранде "сломал" YouTube
Умер Кен Берри: американскому актеру было 85 лет
В Госдепе США сообщили о планах ввести новые санкции по делу Скрипалей
National Interest назвал российский комплекс "Пенициллин" угрозой для артиллерии США
Экс-глава МИД ФРГ заявил, что Украина пыталась втянуть Германию в войну против РФ
Паспорт ОАЭ возглавил рейтинг сильнейших в мире
Знаменитый пляж на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде заполонили акулы
Трамп может снова встретиться с Ким Чен Ыном в январе или феврале
Похороны Джорджа Буша-старшего пройдут на территории библиотеки в Техасе
Итог боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри: ничья по решению судей
Президент Аргентины принял Путина во дворце Каса Росада
Стали известны последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью
Белый дом подтвердил, что США не станут поднимать пошлины для Китая с 1 января
У здания консульства США в Мексике прогремел взрыв
В Мексике прошла инаугурация нового президента страны
Разведка Бельгии сообщила, что террористы переходят на Telegram