Журналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базу
Власти Великобритании заподозрили репортера российского Первого канала Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова в попытке проникнуть на закрытую территорию штаба 77-й бригады вооруженных сил королевства – подразделения, отвечающего за кибербезопасность.
По данным газеты Daily Mail, российскую съемочную группу якобы обнаружили вблизи забора с колючей проволокой, который огораживает периметр расположения штаба 77-й бригады в графстве Беркшир.
Журналисты, по всей видимости, работали над очередным сюжетом. Как сообщает издание, Волков находился в машине и снимал с пассажирского сидения. Утверждается, что инцидент вызвал немалое возбуждение в британском военном ведомстве – о нем немедленно доложили министру обороны Гэвину Уильямсону, а разведывательные службы королевства начали собственное расследование.
Личному составу британских военных баз дали понять, что теперь журналистика фактически приравнивается к шпионской деятельности - в случае обнаружения репортеров вблизи военных объектов военнослужащим запрещено вступать с ними в контакт и предписывается как можно быстрее вызывать полицию. Отмечается, что британские правоохранители, в отличие от военных, уполномочены задерживать людей.
В предупреждении, разосланном военным, есть изображение пресс-карты Сиразиева и фотография автомобиля Toyota Avensis, на котором передвигался репортер.
В сферу деятельности 77-й бригады ВС Великобритании входят борьба с террористической пропагандой в интернете, психологические операции, а также работа в социальных сетях и в даркнете.
Любопытно, что на следующий день после инцидента со съемочной группой в эфире Первого канала показали сюжет о британской «фабрике интернет-троллей», в котором упоминалась 77-я бригада. В частности в нем говорилось об участии этого подразделения в создании фейковых новостей, в том числе о постановочных химических атаках в Сирии.