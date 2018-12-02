Матч Спартак - Локомотив: Федор Смолов появится в стартовом составе гостей

СЕГОДНЯ 17:51 2018-12-02T17:51:07+03:00

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на игру со "Спартаком"

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" в воскресенье, 2 декабря, пройдет матч 16 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Локомотивом". Номинальные гости этой встречи огласили стартовый состав на игру в Тушино. Федор Смолов - в атаке команды Юрия Семина с первых минут.

Стартовый состав "Локомотива" на игру со "Спартаком": Гилерме - Кверквелия - Чорлука - Игнатьев - Денисов - Рыбус - Крыховяк - Ан.Миранчук - Ал.Миранчук - Фарфан - Смолов.

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча Спартак - Локомотив. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что матч первого круга турнира на стадионе "РЖД Арена" завершился вничью 0:0. Последние два сезона именно эти два клуба выиграли чемпионаты России по футболу. Весной 2017 первенствовал "Спартак", а спустя год - "Локомотив".