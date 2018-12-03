2018-12-03T11:56:23+03:00
Политика

Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ*

Речь идет о боевике, причастном к убийству бывшего рядового американкой армии Питера Кэссига в 2014 году
Дарья ИВАШКИНА
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Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ*Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ*Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коалиция во главе с США заявила о ликвидации в Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.

Как отметил представитель международной коалиции Шон Райан, речь идет об Абу аль-Умарайне, причастном к убийству бывшего рядового армии США Питера Кэссига в 2014 году. По информации телеканала Fox News, несколько боевиков ИГ, в том числе один из предводителей экстремистской организации, были уничтожены в результате авиаудара, нанесенного союзниками в минувшее воскресенье, 2 декабря, с помощью беспилотника на юге Сирии.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 3 декабря, в Минобороны России заявили о том, что сирийские военные в ходе наступления в провинции Эс-Сувейда в середине ноября уничтожили более 270 боевиков ИГ.

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