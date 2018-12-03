НАТО рассматривает возможность сотрудничества с Боснией и Герцеговиной

СЕГОДНЯ 15:40 2018-12-03T15:41:46+03:00

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран НАТО могут предоставить Боснии и Герцеговине контракт на сотрудничество. Фото: REUTERS

В альянсе ожидают согласие министров на партнерство с Сараево

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Главы МИД стран НАТО могут предоставить Боснии и Герцеговине программу годового национального сотрудничества. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, об этом станет известно на переговорах 4-5 декабря.

«Я ожидаю, что министры согласятся, что мы будем готовы одобрить первую национальную годовую программу для Боснии и Герцеговины. И это самой стране решать, воспользуются ли они этой возможностью. Но мы ожидаем согласия министров, готовности к такой программе», — сказал Столтенберг в понедельник журналистам.

Отметим, в 1992 году Босния и Герцеговина вышла из состава Социалистической Федеративной Республики Югославия, после этого в стране началась гражданская война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов. Мирное соглашение было принято спустя три года при участии американской стороны.

С тех пор в стране присутствует штаб НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг также сообщил, что НАТО готова принять Македонию в ряды организации при условии смены названия страны.