НАТО рассматривает возможность сотрудничества с Боснией и Герцеговиной
Главы МИД стран НАТО могут предоставить Боснии и Герцеговине программу годового национального сотрудничества. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, об этом станет известно на переговорах 4-5 декабря.
«Я ожидаю, что министры согласятся, что мы будем готовы одобрить первую национальную годовую программу для Боснии и Герцеговины. И это самой стране решать, воспользуются ли они этой возможностью. Но мы ожидаем согласия министров, готовности к такой программе», — сказал Столтенберг в понедельник журналистам.
Отметим, в 1992 году Босния и Герцеговина вышла из состава Социалистической Федеративной Республики Югославия, после этого в стране началась гражданская война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов. Мирное соглашение было принято спустя три года при участии американской стороны.
С тех пор в стране присутствует штаб НАТО.
Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг также сообщил, что НАТО готова принять Македонию в ряды организации при условии смены названия страны.