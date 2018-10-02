Столтенберг: НАТО готова принять Македонию при условии смены названия страны

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-02T15:53:18+03:00

Переговоры о вступлении бывшей югославской республики в альянс уже ведутся

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НАТО готова приветствовать Македонию в своих рядах при условии, что бывшая югославская республика сменит название. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО готова приветствовать эту страну в качестве 30-го члена альянса. Но единственный способ вступить в альянс - это реализовать соглашение о смене названия страны, другого пути нет», - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, не существует способа отвергнуть «соглашение о смене названия» Македонии, после чего вступить в НАТО.

В то же время генсек отметил, что переговоры о вступлении Македонии в НАТО уже начались и более того, альянс рассчитывает завершить их в январе следующего года.

Напомним, название Македонии долгое время было предметом жаркого спора между Скопье и Афинами, так как оно совпадает с названием одного из греческих регионов. Отстаивая свою позицию, Греция последовательно блокировала попытки северного соседа присоединиться к ЕС или НАТО.

В июне этого года министры иностранных дел Македонии и Греции подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика сменит название. Договоренность была крайне негативно встречена оппозиционными политическими силами в обеих странах.

В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум, на котором гражданам предложили ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?». Из-за низкой явки (36,9% при минимальном пороге в 50%) голосование признали несостоявшимся.

Тем не менее ожидается, что вопрос принятия соглашения с Афинами вынесут на рассмотрение македонского парламента. Для ратификации документа премьеру Зорану Заеву и правящей партии необходимо консолидировать в свой поддержку голоса 81 депутата из 120. Сейчас они располагают 69 мандатами.