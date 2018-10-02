2018-10-02T15:53:18+03:00
В мире

Столтенберг: НАТО готова принять Македонию при условии смены названия страны

Переговоры о вступлении бывшей югославской республики в альянс уже ведутся
Денис СУХОВ
Поделиться:
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
Изменить размер текста:

НАТО готова приветствовать Македонию в своих рядах при условии, что бывшая югославская республика сменит название. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО готова приветствовать эту страну в качестве 30-го члена альянса. Но единственный способ вступить в альянс - это реализовать соглашение о смене названия страны, другого пути нет», - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, не существует способа отвергнуть «соглашение о смене названия» Македонии, после чего вступить в НАТО.

В то же время генсек отметил, что переговоры о вступлении Македонии в НАТО уже начались и более того, альянс рассчитывает завершить их в январе следующего года.

Напомним, название Македонии долгое время было предметом жаркого спора между Скопье и Афинами, так как оно совпадает с названием одного из греческих регионов. Отстаивая свою позицию, Греция последовательно блокировала попытки северного соседа присоединиться к ЕС или НАТО.

В июне этого года министры иностранных дел Македонии и Греции подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика сменит название. Договоренность была крайне негативно встречена оппозиционными политическими силами в обеих странах.

В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум, на котором гражданам предложили ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?». Из-за низкой явки (36,9% при минимальном пороге в 50%) голосование признали несостоявшимся.

Тем не менее ожидается, что вопрос принятия соглашения с Афинами вынесут на рассмотрение македонского парламента. Для ратификации документа премьеру Зорану Заеву и правящей партии необходимо консолидировать в свой поддержку голоса 81 депутата из 120. Сейчас они располагают 69 мандатами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вучич: Сербия сохранит принцип нейтралитета в военной сфере
В Средиземном море в результате кораблекрушения погибли 34 человека
Британским гетеросексуалам разрешили вступать в гражданское партнерство
В тюрьмах Испании действовала сеть, занимавшаяся вербовкой террористов
Козак поддержал предложение о введении социальной нормы энергопотребления
Сентябрь в Москве стал самым солнечным за последние сто лет
Столтенберг: НАТО подозревает Россию в нарушении договора РСМД
«Грубо сколоченная провокация»: Нарышкин прокомментировал «дело Скрипалей»
Генсек НАТО не видит необходимости в размещении базы США в Польше
НАТО пригласила российских наблюдателей на военные учения в Норвегии
В Турции приговорили брата проведника Гюлена к 10,5 года тюрьмы
Президент Сербии пригласил Путина посетить Белград в ближайшее время
Император Японии утвердил новый состав правительства
Похороны Романа Карцева пройдут на Троекуровском кладбище Москвы
Госдолг США впервые в истории превысил рекордные $21,5 трлн
Причиной смерти Шарля Азнавура стал отек легких
Ушел в отставку губернатор Курганской области
В Афганистане при взрыве погибли 13 человек
«Жизнерадостный человек был»: Лион Измайлов прокомментировал смерть Романа Карцева
Во французском посольстве в Москве откроют книгу соболезнований в связи со смертью Азнавура
Две трети половины россиян хранят сбережения в рублях
Потерпевшая сторона обжаловала освобождение сестер Хачатурян из СИЗО
Не менее 43 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Власти Южной Кореи освободили российское судно "Севастополь"
Нобелевская премия по физике в 2018 году присуждена Ашкину, Муру и Стриклэнд за исследования лазеров
"Скромный гений": Винокур прокомментировал смерть Романа Карцева
Ученые нашли более 60 тысяч построек эпохи майя в джунглях полуострова Юкатан