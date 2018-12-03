Солист группы 5’Nizza рассказал об ужасных условиях жизни в Харькове

СЕГОДНЯ 20:58 2018-12-03T20:58:20+03:00

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Солист украинской группы 5’Nizza Сергей Бабкин пожаловался на условия жизни в своем родном городе Харьков. Негодование артист опубликовал на своей странице в Instagram.

«Целый день идет снег. Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились», - написал Бабкин, обращаясь к руководству города. По его словам, в доме его родителей горячей воды нет с августа.

«Уважаемые, вы серьезно? Может пора уже пора уже включиться?» - написал раздосадованный музыкант.

Отметим, что проблемы в сфере ЖКХ испытывают не только жители Харькова. В нескольких украинских городах были организованы протесты из-за отсутствия отопления. Митинги прошли в Киеве, Кривом Роге, Сумах, Шеперовке, Кропивницком.