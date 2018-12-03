Солист группы 5’Nizza рассказал об ужасных условиях жизни в Харькове
Солист украинской группы 5’Nizza Сергей Бабкин пожаловался на условия жизни в своем родном городе Харьков. Негодование артист опубликовал на своей странице в Instagram.
«Целый день идет снег. Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились», - написал Бабкин, обращаясь к руководству города. По его словам, в доме его родителей горячей воды нет с августа.
«Уважаемые, вы серьезно? Может пора уже пора уже включиться?» - написал раздосадованный музыкант.
Отметим, что проблемы в сфере ЖКХ испытывают не только жители Харькова. В нескольких украинских городах были организованы протесты из-за отсутствия отопления. Митинги прошли в Киеве, Кривом Роге, Сумах, Шеперовке, Кропивницком.