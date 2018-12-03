Стал известен обладатель «Золотого мяча»
Лучшим футболистом 2018 года по версии журнала France Football станет хорват Лука Мордич. Об этом свидетельствуют результаты голосования, появившиеся в распоряжении испанского издания As.
Согласно опубликованным данным, главную награду на предстоящей церемонии получит полузащитник испанского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
Второе место займет португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Третье место достанется нападающему испанского «Атлетико» Антуану Гризманну.
Впервые с 2006 года в тройку претендентов не войдет Лионель Месси.
Напомним, что торжественная церемония награждения пройдет в понедельник, 3 декабря, в Париже.