2018-07-15T21:57:25+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Лучшим игроком ЧМ-2018 по футболу стал Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018 по футболу [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Полузащитник сборной Хорватии Лука МодричПолузащитник сборной Хорватии Лука МодричФото: REUTERS
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Лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018 года стал капитан сборной Хорватии Лука Модрич.

Хорватскому полузащитнику вручили "Золотой мяч" мирового турнира после окончания финального матча в "Лужниках", в котором сборная Франция одолела хорватов со счетом 4:2.

На чемпионате мира 2018 года Модрич провел семь игр, в ход которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

"Серебряный мяч" по итогам мирового чемпионата отправится полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару. Третье место в этой номинации было отдано нападающему команды Франции Антуану Гризманну.

Лука Модрич стал первым хорватским футболистом, получившим награду лучшему футболисту ЧМ. Лучшим молодым игроком признан представитель французской сборной Килиан Мбаппе.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Азар заявлял, что рассчитывает получить звание лучшего игрока чемпионата мира.

Вдохновляющая история Луки Модрича.Ему полжизни говорили, что он не годится для футбола. В него не верил ни один тренер. Как Лука Модрич стал одним из лучших футболистов в мире.

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