2018-12-04T00:14:13+03:00
Общество

Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube возглавил семилетний мальчик

По данным Forbes, маленький Райан Той из США за год заработал 22 миллиона долларов [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Автор YouTube-канала Ryan ToysReview – семилетний мальчик из США по имени РайанАвтор YouTube-канала Ryan ToysReview – семилетний мальчик из США по имени РайанФото: кадр с видео youtube.com
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров YouTube. На первом месте оказался семилетний мальчик из США по имени Райан, который прославился на весь мир обзорами игрушек.

Свой канал Ryan ToysReview он ведет вместе с родителями. По данным издания, всего за год – с 1 июня 2017 года до начала лета 2018-го Райан заработал 22 миллиона долларов. На маленького блогера подписаны 17 миллионов человек, а количество просмотров его роликов – около 26 миллиардов.

Ryan Toy Hunt for his own toys Ryan's World at Walmart!!!.

Вторую строчку рейтинга самых богатых YouTube-блогеров в мире по версии Forbes занял актер Джейк Пол, у которого примерно 17,6 миллиона подписчиков. За год он получил 21,5 миллиона долларов и более 3,5 миллиарда просмотров.

Замыкает тройку лидеров по заработкам на YouTube канал DudePerfect, который ведут пять человек. Молодые люди показывают спортивные трюки в комедийном жанре, и их доход за год составил около 20 миллионов долларов. Ролики трюкачей-юмористов смотрят почти 37 миллионов зрителей.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, к Хэллоуину Forbes опубликовал ежегодный приуроченный к рейтинг 13 самых высокооплачиваемых «мертвых звезд». Первую строчку уже традиционно занял король поп-музыки Майкл Джексон.

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