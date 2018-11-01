2018-11-01T12:35:04+03:00
Звезды

Forbes назвал самых высокооплачиваемых "мертвецов шоу-бизнеса"

Шестой год подряд рейтинг возглавляет Майкл Джексон
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Творчество музыканта в этом году принесло правообладателям $400 миллионовТворчество музыканта в этом году принесло правообладателям $400 миллионовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Журнал Forbes опубликовал ежегодный приуроченный к Хэллоуину рейтинг 13 самых высокооплачиваемых «мертвых звезд». Первую строчку уже традиционно занял король поп-музыки Майкл Джексон.

Творчество музыканта в этом году принесло правообладателям $400 миллионов, годом ранее сумма была в пять раз меньшей – $75 миллионов. Дело в том, что большую часть дохода за 2018 год ($287 млн) составила прибыль от продажи Sony акций его музыкальной звукозаписывающей компании.

На второй строчке встал Элвис Пресли, за год на две позиции поднявшись в рейтинге с четвертого места, его доходы издание оценило в $40 миллионов. Спустя десятилетия с момента смерти Пресли, поклонники скупают более миллиона копий его альбомов, большая часть которых (если не считать iTunes) до сих пор издается на виниле.

Третье место занимает скончавшийся в 2016 году гольфист Арнольд Палмер с прибылью в $35 миллионов. Под брендом его имени в этом году был выпущен алкогольный напиток, также львиную долю приносит продажа спортивного снаряжения и напитков бренда Arnold Palmer.

На пятом месте рейтинга Боб Марли - $23 млн, седьмое место занял создатель Playboy Хью Хефнер - $15 млн, Мэрилин Монро с $14 млн на восьмом месте, Джон Леннон занимает десятое место в списке с $10 млн, на одну позицию обогнав погибшего прошедшим летом репера XXXTentacion - $11 млн.

Подытожим, топ 13 самых богатых "мертвецов шоу-бизеса" за 2018

1. Майкл Джексон - $400 млн

2. Элвис Пресли - $40 млн

3. Арнольд Палмер - $35 млн

4. Чарльз Шульц - $34 млн

5. Боб Марли - $23 млн

6. Теодор Сьюз - $16 млн

7. Хью Хефнер - $15 млн

8. Мэрилин Монро - $14 млн

9. Принц - $13 млн

10. Джон Леннон - $12 млн

11. XXXtentacion - $11 млн

12. Мухаммед Али - $8 млн

13. Бетти Пейдж - $7 млн

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы
Названы регионы с недостаточными запасами угля на зиму
Депутаты Европарламента призвали Меркель отказаться от "Северного потока-2"
Госдума приняла поправки в закон о торговле, запрещающие возврат поставщикам непроданных скоропортящихся продуктов
Автор «Тотального диктанта» 2019 года выбран: Им станет Павел Басинский
РФ привела в боевую готовность три дивизиона С-300 в Сирии
Алтайский край в 2019 году получит господдержку на экспорт зерна по льготным тарифам
Песков прокомментировал итоги промежуточных выборов в США
Президент Южной Кореи намерен встретиться с Путиным во время саммита в Сингапуре
Польша начинает военные учения НАТО
Серебренников признан гражданским ответчиком по иску Минкульта
Россияне накопили 39 миллиардов рублей долгов
Певица Ариана Гранде стала женщиной года
Ученые нашли лекарство от самых опасных форм рака
Сотрудники спецслужб выявили в России 38 ячеек ИГ*
«Россия – это не банановая республика»: в Совфеде отреагировали на новые санкции США
Бывший замгенпрокурор Гуцан назначен полпредом президента в СЗФО
Военный грузовик протаранил жилой дом в Японии
В Барселоне ищут взрывчатку на вокзале Сантс