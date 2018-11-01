Forbes назвал самых высокооплачиваемых "мертвецов шоу-бизнеса"

1 Нояб. 12:35 2018-11-01T12:35:04+03:00

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Журнал Forbes опубликовал ежегодный приуроченный к Хэллоуину рейтинг 13 самых высокооплачиваемых «мертвых звезд». Первую строчку уже традиционно занял король поп-музыки Майкл Джексон.

Творчество музыканта в этом году принесло правообладателям $400 миллионов, годом ранее сумма была в пять раз меньшей – $75 миллионов. Дело в том, что большую часть дохода за 2018 год ($287 млн) составила прибыль от продажи Sony акций его музыкальной звукозаписывающей компании.

На второй строчке встал Элвис Пресли, за год на две позиции поднявшись в рейтинге с четвертого места, его доходы издание оценило в $40 миллионов. Спустя десятилетия с момента смерти Пресли, поклонники скупают более миллиона копий его альбомов, большая часть которых (если не считать iTunes) до сих пор издается на виниле.

Третье место занимает скончавшийся в 2016 году гольфист Арнольд Палмер с прибылью в $35 миллионов. Под брендом его имени в этом году был выпущен алкогольный напиток, также львиную долю приносит продажа спортивного снаряжения и напитков бренда Arnold Palmer.

На пятом месте рейтинга Боб Марли - $23 млн, седьмое место занял создатель Playboy Хью Хефнер - $15 млн, Мэрилин Монро с $14 млн на восьмом месте, Джон Леннон занимает десятое место в списке с $10 млн, на одну позицию обогнав погибшего прошедшим летом репера XXXTentacion - $11 млн.

Подытожим, топ 13 самых богатых "мертвецов шоу-бизеса" за 2018

1. Майкл Джексон - $400 млн

2. Элвис Пресли - $40 млн

3. Арнольд Палмер - $35 млн

4. Чарльз Шульц - $34 млн

5. Боб Марли - $23 млн

6. Теодор Сьюз - $16 млн

7. Хью Хефнер - $15 млн

8. Мэрилин Монро - $14 млн

9. Принц - $13 млн

10. Джон Леннон - $12 млн

11. XXXtentacion - $11 млн

12. Мухаммед Али - $8 млн

13. Бетти Пейдж - $7 млн