2018-12-04T06:00:07+03:00
Политика

Пушков ответил сенатору США, предложившему направить флот НАТО в Черное море

Он указал на то, что американец плохо понимает соотношение сил в регионе, и это была бы «неумная затея»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо предложил направить флот США и корабли НАТО в Черное море, чтобы продемонстрировать силу РоссииАмериканский сенатор-республиканец Джон Баррассо предложил направить флот США и корабли НАТО в Черное море, чтобы продемонстрировать силу РоссииФото: REUTERS
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Американский сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо предложил направить флот США и корабли НАТО в Черное море, чтобы продемонстрировать России силу Запада.

Разумеется, это заявление не могло пройти мимо внимания глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, который прокомментировал идею заокеанского законодателя в Twitter.

«Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море – это рецепт резкого обострения конфликта», - написал он в своем микроблоге.

Алексей Пушков отметил, что «сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе», посоветовав Джону Баррассо «успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге». Позже он добавил, что отправка военного флота к берегам России – «совершенно бессмысленная затея».

«Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать – не напугают. А потом флот придется возвращать — и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея», - подытожил российский политик.

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