Пушков ответил сенатору США, предложившему направить флот НАТО в Черное море
Американский сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо предложил направить флот США и корабли НАТО в Черное море, чтобы продемонстрировать России силу Запада.
Разумеется, это заявление не могло пройти мимо внимания глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, который прокомментировал идею заокеанского законодателя в Twitter.
«Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море – это рецепт резкого обострения конфликта», - написал он в своем микроблоге.
Алексей Пушков отметил, что «сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе», посоветовав Джону Баррассо «успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге». Позже он добавил, что отправка военного флота к берегам России – «совершенно бессмысленная затея».
«Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать – не напугают. А потом флот придется возвращать — и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея», - подытожил российский политик.